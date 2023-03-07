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Туманов Фотий Яковлевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

14.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1851

Отец: Туманов Яков Киреевич

Мать: Туманова Евдокия Илларионовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.02.1870

Жена: Туманова Евдокия Филатова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Туманов Петр Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Туманов Макар Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Туманов Алексей Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Туманов Михаил Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Фотиевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Евдокия Фотиевна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1884

Дочь: Гордеева Анна (Киреева)

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Туманов Терентий Фотиевич

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1908

Жена: Туманова Мария Захарова

Смерть
Неизвестно
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