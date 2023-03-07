Туманов Фотий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1851
Бракосочетание
06.02.1870
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
12.03.1873
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
12.03.1873
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Фотиевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Евдокия Фотиевна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
02.02.1884
Дочь: Гордеева Анна (Киреева)
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Рождение ребёнка
03.04.1886
Сын: Туманов Терентий Фотиевич
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Филатова
Бракосочетание
12.?.1908
Жена: Туманова Мария Захарова
Смерть
Неизвестно