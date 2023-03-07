Гордеева Анна (Киреева)
Место рождения
Дата рождения02.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1884
Отец: Туманов Фотий Яковлевич
Бракосочетание
27.?.1906
Рождение ребёнка
06.05.1907
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1911
Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно