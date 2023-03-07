Гордеева Анна (Киреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеева Анна (Киреева)

Гордеева Анна (Киреева)

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

02.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1884

Отец: Туманов Фотий Яковлевич

Мать: Туманова Евдокия Филатова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1906

Муж: Гордеев Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
06.05.1907

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Гордеев Яков Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Григорьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close