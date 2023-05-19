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Туманова Евдокия Филатова

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

18.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Филатов Платон Феофилактович

Мать: Филатова Евдокия Севастьяновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.02.1870

Муж: Туманов Фотий Яковлевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Туманов Петр Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Туманов Макар Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Туманов Алексей Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Туманов Михаил Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Фотиевна

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Евдокия Фотиевна

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1884

Дочь: Гордеева Анна (Киреева)

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Туманов Терентий Фотиевич

Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.04.1906
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