Туманова Евдокия Филатова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти18.04.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
06.02.1870
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1873
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1873
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Фотиевна
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Евдокия Фотиевна
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Туманов (унтер-Офицер) Иван Фотиевич
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1884
Дочь: Гордеева Анна (Киреева)
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1886
Сын: Туманов Терентий Фотиевич
Отец ребёнка: Туманов Фотий Яковлевич
Смерть
18.04.1906