Туманова Евгения (Елена) Авдеева
Место рождения
Дата рождения25.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888
Отец: Авдеев Иван Ульянович
Мать: Авдеева Матрена Стешина
Бракосочетание
12.?.1906
Рождение ребёнка
08.08.1907
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич
Рождение ребёнка
02.01.1915
Сын: Туманов Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич
Рождение ребёнка
28.03.1919
Сын: Туманов Вов Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич
Смерть
Неизвестно