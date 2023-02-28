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Туманова Евгения (Елена) Авдеева

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888

Отец: Авдеев Иван Ульянович

Мать: Авдеева Матрена Стешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1906

Муж: Туманов Терентий Фотиевич

Рождение ребёнка
08.08.1907

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Туманов Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1919

Сын: Туманов Вов Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Туманов Терентий Фотиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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