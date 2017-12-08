малахов Николай андреевич
Место рожденияпредп.архангельск
Дата рождения08.12.1790
Дата смерти13.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1790
предп.архангельск
Рождение ребёнка
02.12.1818
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина сергеевна
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина сергеевна
Рождение ребёнка
09.02.1826
Дочь: Шипилов Александра Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1826
Сын: Малахов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина сергеевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный.надв.советник.
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
13.01.1872
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд