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малахов Николай андреевич

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Место рождения

предп.архангельск

Дата рождения

08.12.1790

Дата смерти

13.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1790

Отец: Малахов Андрей Иванович

Мать: Малахов Пелагея Андреяновна

предп.архангельск
Рождение ребёнка
02.12.1818

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина сергеевна

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина сергеевна

Рождение ребёнка
09.02.1826

Дочь: Шипилов Александра Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1826

Сын: Малахов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина сергеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный.надв.советник.
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
13.01.1872
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
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