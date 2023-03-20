(Малахова (Тагайчикова)) Екатерина сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малахова (Тагайчикова)) Екатерина сергеевна

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Место рождения

пред. костромская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

пред. костромская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1818

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1826

Дочь: Шипилов Александра Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1826

Сын: Малахов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Николай андреевич

Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
Неизвестно
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