(Малахова (Тагайчикова)) Екатерина сергеевна
Место рожденияпред. костромская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
пред. костромская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1818
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1826
Дочь: Шипилов Александра Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1826
Сын: Малахов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай андреевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
Неизвестно