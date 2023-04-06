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Малахов Николай Николаевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1826

Дата смерти

04.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1826

Отец: Малахов Николай андреевич

Мать: Екатерина сергеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.03.1860

Сын: Малахов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Зинаида Владиславовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1862

Дочь: Елизавета николаевна

Мать ребёнка: Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
04.09.1864

Сын: Малахов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
19.04.1866

Сын: Малахов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Карловна

Виленская губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: Смысловская Елена николаевна

Мать ребёнка: Малахова Зинаида Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
04.04.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
смоленское православное кладбище санкт-петербург
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