Малахов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1826
Дата смерти04.04.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1826
Отец: Малахов Николай андреевич
Мать: Екатерина сергеевна
Рождение ребёнка
03.03.1860
Сын: Малахов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Зинаида Владиславовна
Рождение ребёнка
13.01.1862
Дочь: Елизавета николаевна
Мать ребёнка: Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
04.09.1864
Сын: Малахов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
19.04.1866
Сын: Малахов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Карловна
Виленская губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.08.1875
Дочь: Смысловская Елена николаевна
Мать ребёнка: Малахова Зинаида Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Карловна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
04.04.1908
смоленское православное кладбище санкт-петербург