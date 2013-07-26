Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1941
Дата смерти26.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2013