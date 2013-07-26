Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1941

Дата смерти

26.07.2013

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1941

Отец: Филатов Николай Иванович

Мать: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2013

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