Филатов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти17.04.1942
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Филатов Иван Васильевич
Мать: Филатова Ксения ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Филатов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна
Рождение ребёнка
03.04.1938
Дочь: Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.06.1941
Смерть
17.04.1942