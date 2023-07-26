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Филатов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

17.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Филатов Иван Васильевич

Мать: Филатова Ксения ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Филатов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Рождение ребёнка
03.04.1938

Дочь: Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Рождение ребёнка
24.06.1941

Дочь: Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Смерть
17.04.1942

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