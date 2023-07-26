Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Краснов Лаврентий ?
Мать: Краснова Варвара ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1931
Сын: Филатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1938
Дочь: Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1941
Дочь: Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович
Смерть
1987