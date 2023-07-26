Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Краснова) Надежда Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Краснов Лаврентий ?

Мать: Краснова Варвара ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1931

Сын: Филатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1938

Дочь: Лапшина (Филатова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1941

Дочь: Кузнецова (Филатова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иванович

Смерть
1987

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