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Троицкая Ирина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Терентий Евтихьевич

Мать: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Афанасий Харитонович

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Троицкая) Глафира Харитоновна

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Троицкая) Антонина Харитоновна

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Кирилл Харитонович

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
20.12.1923

Дочь: Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
13.07.1934

Дочь: (Троицкая) Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Рождение ребёнка
08.08.1937

Дочь: (Троицкая) Серафима Харитоновна

Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович

Смерть
1965

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