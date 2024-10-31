Троицкая Ирина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1965
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Терентий Евтихьевич
Мать: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Афанасий Харитонович
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Троицкая) Глафира Харитоновна
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Троицкая) Антонина Харитоновна
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Кирилл Харитонович
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1923
Дочь: Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Рождение ребёнка
13.07.1934
Дочь: (Троицкая) Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Рождение ребёнка
08.08.1937
Дочь: (Троицкая) Серафима Харитоновна
Отец ребёнка: Троицкий Харитон Ивойлович
Смерть
1965