Терентий Евтихьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евтихий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Троицкая Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно