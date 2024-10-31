Терентий Евтихьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Евтихьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евтихий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Троицкая Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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