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Говядин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Липатова Анисья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Воронова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Говядина Бабаня

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Говядина Бабаня

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Говядина Бабаня

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Говядина Бабаня

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говядина Бабаня

Смерть
Неизвестно
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