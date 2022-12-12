Говядин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Липатова Анисья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Воронова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Говядина Бабаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Говядина Бабаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Говядина Бабаня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Говядина Бабаня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говядина Бабаня
Смерть
Неизвестно