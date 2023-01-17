Говядина Бабаня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Воронова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
В семье звали бабаня. Жила в селе Аносово Сергачского уезда Нижегородской губернии