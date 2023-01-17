Говядина Бабаня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говядина Бабаня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Воронова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Говядин Федор Федорович

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
В семье звали бабаня. Жила в селе Аносово Сергачского уезда Нижегородской губернии
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