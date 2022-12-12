Воронова (Говядина) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Говядин Федор Федорович
Мать: Говядина Бабаня
Рождение ребёнка
До 1922
Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.07.1923 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Воронов Александр Иванович
Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Недалеко от дома, где они жили, находилась церковь Владимирской Божьей Матери (сейчас ул. Коммунистическая). Разрушена в 60-х годах 20-го века, а на её месте был построен цирк. Очень вероятно, что вен... Показать все
Смерть
1971
Похоронена на кладбище Красная Этна Нижний Новгород в одной ограде с Липатовой Анисьей Федоровной