Воронова (Говядина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Говядина) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Говядин Федор Федорович

Мать: Говядина Бабаня

Аносово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Воронов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1923 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Воронов Александр Иванович

Отец ребёнка: Воронов Иван Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Иван Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Недалеко от дома, где они жили, находилась церковь Владимирской Божьей Матери (сейчас ул. Коммунистическая). Разрушена в 60-х годах 20-го века, а на её месте был построен цирк. Очень вероятно, что вен... Показать все
Смерть
1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похоронена на кладбище Красная Этна Нижний Новгород в одной ограде с Липатовой Анисьей Федоровной
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