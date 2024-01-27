Исай Василий Филлипович
Место рождениябурукшун ипатовский район
Дата рождения1870
Дата смерти15.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Коржов Анастасия (Надежда)
Мать ребёнка: Фёкла Марковна
Рождение ребёнка
06.03.1915
Мать ребёнка: Фёкла Марковна
бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестреляй Фёкла (Феня)
Мать ребёнка: Фёкла Марковна
Смерть
15.02.1971
Степное
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
С. Степное, старое кладбище