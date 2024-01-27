Исай Василий Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсай Василий Филлипович

Исай Василий Филлипович

Место рождения

бурукшун ипатовский район

Дата рождения

1870

Дата смерти

15.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Коржов Анастасия (Надежда)

Мать ребёнка: Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Исаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фёкла Марковна

бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестреляй Фёкла (Феня)

Мать ребёнка: Фёкла Марковна

Смерть
15.02.1971
Степное
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
С. Степное, старое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close