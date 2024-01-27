Фёкла Марковна
Место рождениябурукшун ипатовский район
Дата рождения1890
Дата смерти16.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Коржов Анастасия (Надежда)
Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович
Рождение ребёнка
06.03.1915
Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович
бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестреляй Фёкла (Феня)
Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович
Смерть
16.05.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
С. Степное