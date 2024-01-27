Фёкла Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Марковна

Место рождения

бурукшун ипатовский район

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Коржов Анастасия (Надежда)

Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович

Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Исаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович

бурукшун ипатовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестреляй Фёкла (Феня)

Отец ребёнка: Исай Василий Филлипович

Смерть
16.05.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
С. Степное
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