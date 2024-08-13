Любутова Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбутова Екатерина Гавриловна

Любутова Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Любутов Мирон Карпович

Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Любутова) Ксения Карповна

Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Любутова) Федосия Карповна

Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.