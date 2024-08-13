Любутова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Любутова) Ксения Карповна
Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Любутова) Федосия Карповна
Отец ребёнка: Любутов Карп Иванович