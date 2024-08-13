Любутов Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти04.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Любутов Иван Тимофеевич
Мать: Любутова Марфа Калиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Любутова) Ксения Карповна
Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Любутова) Федосия Карповна
Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна
Смерть
04.07.1900