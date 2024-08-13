Любутов Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Карп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

04.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Любутов Иван Тимофеевич

Мать: Любутова Марфа Калиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Любутов Мирон Карпович

Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Любутова) Ксения Карповна

Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Любутова) Федосия Карповна

Мать ребёнка: Любутова Екатерина Гавриловна

Смерть
04.07.1900

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