Корзоватых Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзоватых Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

11.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзоватых Ираида Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзоватых Ираида Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
11.01.1999
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