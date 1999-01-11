Корзоватых Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти11.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзоватых Ираида Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
11.01.1999