Корзоватых (Рязанова) Ираида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзоватых (Рязанова) Ираида Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1923

Дата смерти

03.04.2008

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923

Отец: Рязанов Филипп Елисеевич

Мать: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзоватых Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзоватых Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
03.04.2008
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