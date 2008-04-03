Корзоватых (Рязанова) Ираида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1923
Дата смерти03.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923
Рождение ребёнка
26.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзоватых Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корзоватых Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
03.04.2008