Садыков Альберт Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Альберт Ринатович

Садыков Альберт Ринатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.?

Отец: Садыков Ринат

Мать: Садыкова Зиля

Рождение ребёнка
06.03.2009

Сын: Садыков Рифат Альбертович

Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.2012

Дочь: Садыкова Ульяна Альбертовна

Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Анастасия Альбертовна

Мать ребёнка: Садыкова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова Любовь Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close