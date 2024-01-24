Садыков Альберт Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.?
Отец: Садыков Ринат
Мать: Садыкова Зиля
Рождение ребёнка
06.03.2009
Сын: Садыков Рифат Альбертович
Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.2012
Дочь: Садыкова Ульяна Альбертовна
Мать ребёнка: Ротова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Анастасия Альбертовна
Мать ребёнка: Садыкова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротова Любовь Алексеевна