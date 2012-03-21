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Садыкова Ульяна Альбертовна
Садыкова Ульяна Альбертовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2012
Пол
Женский
Отец
Садыков Альберт Ринатович
Мать
Ротова (Ткачёва) Любовь Алексеевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2012
Отец:
Садыков Альберт Ринатович
Мать:
Ротова Любовь Алексеевна
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