Дурнова Варвара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова Варвара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Дурнов Парфен Петров

Отец ребёнка: Дурнов Петр Антонов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дурнова Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Дурнов Петр Антонов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнов Петр Антонов

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