Дурнова Варвара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Дурнов Парфен Петров
Отец ребёнка: Дурнов Петр Антонов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дурнова Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Дурнов Петр Антонов
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурнов Петр Антонов