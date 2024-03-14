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Усольцев Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Усольцев Матвей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Усольцев Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Усольцев Елисей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Усольцев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Усольцев Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Усольцев Ульян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Парасковья

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1823
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