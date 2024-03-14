Усольцев Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Усольцев Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1802
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усольцева Парасковья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823