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Усольцев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Усольцев Иван Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Усольцев Онисим Петрович

Мать ребёнка: Усольцева Ульяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Усольцев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Усольцева Ульяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Ульяна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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