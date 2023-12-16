Усольцев Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Усольцев Калистрат Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Усольцев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Усольцев Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усольцев Максим Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усольцев Степан Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823