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Усольцев Матвей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Усольцев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Усольцев Калистрат Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Усольцев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Усольцев Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усольцев Максим Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усольцев Степан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1823
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