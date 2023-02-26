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Неучева Елена (Козьмина)

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

07.01.1916

Пол

Женский

Отец

До 1817 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Косьма (Кузьма)

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1863

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Неучев Иван Илларионов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Неучев Иван Илларионов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неучев Иван Илларионов

Смерть
07.01.1916
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от слабости
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