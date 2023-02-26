Неучева Елена (Козьмина)
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1837
Дата смерти07.01.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Косьма (Кузьма)
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1863
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Неучев Иван Илларионов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Неучев Иван Илларионов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1916
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от слабости