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Неучев Андрей Иванов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Неучев Иван

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1893

Сын: Неучев Иван Андреев

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Неучев Филипп Андреев

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Неучев Тихон Андреев

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Неучев Василий Андреев

Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неучева Стефанида Никифорова

Смерть
Неизвестно
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