Неучев Андрей Иванов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1864
Отец: Неучев Иван
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1893
Сын: Неучев Иван Андреев
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1900
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1903
Сын: Неучев Тихон Андреев
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: Неучева Стефанида Никифорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно