Шерстина Анастасия Кузьмина
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Косма Сергеев
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.?.1857
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1862
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.01.1863
Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Шерстин (шертнев) Яков Николаев
Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров
Смерть
Неизвестно