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Шерстина Анастасия Кузьмина

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Косма Сергеев

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.?.1857

Муж: Шерстин Николай Егоров

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1862

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.01.1863

Сын: Шерстин Стефан Николаев

Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров

Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Шерстин (шертнев) Яков Николаев

Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шерстин Егор Николаев

Отец ребёнка: Шерстин Николай Егоров

Смерть
Неизвестно
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