Шерстин Николай Егоров
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда
Дата рождения17.04.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1839
д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
27.?.1857
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1862
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.01.1863
Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Шерстин (шертнев) Яков Николаев
Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина
Смерть
Неизвестно