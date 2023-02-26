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Шерстин Николай Егоров

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Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда

Дата рождения

17.04.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1839

Отец: Шерстин Георгий (Егор Савельев)

Мать: Прасковья (Параскева) (Кузьмина)

д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
27.?.1857

Жена: Шерстина Анастасия Кузьмина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1862

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.01.1863

Сын: Шерстин Стефан Николаев

Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Шерстин (шертнев) Яков Николаев

Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шерстин Егор Николаев

Мать ребёнка: Шерстина Анастасия Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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