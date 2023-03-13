Королёвъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёвъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Королёвъ Иванъ

Мать: Королёва Марина Авдеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Королёвъ Семенъ

Мать ребёнка: Королёва Варвара Ильина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Королёвъ Яковъ

Мать ребёнка: Королёва Варвара Ильина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Варвара Ильина

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