Королёвъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Королёвъ Иванъ
Мать: Королёва Марина Авдеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Королёвъ Семенъ
Мать ребёнка: Королёва Варвара Ильина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Королёвъ Яковъ
Мать ребёнка: Королёва Варвара Ильина
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Варвара Ильина