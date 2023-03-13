Королёва Марина Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёва Марина Авдеева

Королёва Марина Авдеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Королёвъ Яковъ

Отец ребёнка: Королёвъ Иванъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Королёвъ Онофрей

Отец ребёнка: Королёвъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Королёвъ Иванъ

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёвъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close