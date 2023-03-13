Королёвъ Иванъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1733
Сын: Королёвъ Яковъ
Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Королёвъ Онофрей
Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Марина Авдеева