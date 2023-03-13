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Королёвъ Иванъ

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1733

Сын: Королёвъ Яковъ

Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Королёвъ Онофрей

Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Королёва Марина Авдеева

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Марина Авдеева

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