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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван-?

Брат или не брат Дениса Ивановича и др. проверить -???
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван-?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Михаил

Отец ребёнка: Пыжев Иван-?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Денис Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван-?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Григорий

Отец ребёнка: Пыжев Иван-?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван-?

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