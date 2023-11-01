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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Иван-?
Брат или не брат Дениса Ивановича и др. проверить -???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Иван Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван-?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Михаил
Отец ребёнка: Пыжев Иван-?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Денис Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван-?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Григорий
Отец ребёнка: Пыжев Иван-?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Иван-?