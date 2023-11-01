Пыжев Иван-?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Брат или не брат Дениса Ивановича и др. проверить -???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Иван Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжов Денис Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Григорий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?