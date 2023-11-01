Пыжев Иван-? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Иван-?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Брат или не брат Дениса Ивановича и др. проверить -???
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжов Денис Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Григорий

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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