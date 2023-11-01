Пыжов Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжев Иван-?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.176183-го генваря в 24 день в Курске на сьезжем дворе думному дворянину ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.74183-го генваря в 24 день в Курску на сезжем дворе думномудворянину Сем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно