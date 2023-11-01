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Пыжов Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Иван-?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Никон Денисович

Мать ребёнка: ?

РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.176183-го генваря в 24 день в Курске на сьезжем дворе думному дворянину ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Сафрон Денисович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Лукьян Денисович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Козьма Денисович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Григорий Денисов

Мать ребёнка: ?

РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.74183-го генваря в 24 день в Курску на сезжем дворе думномудворянину Сем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

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