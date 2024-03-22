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Сухарев Федор Филиппович

Место рождения

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сухарев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Новгородской губернии, Череповецкого уезда, Починковской волости.
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Шилова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Федоровна

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сухарев Урван Федорович

Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Федоровна

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Прасковья Федоровна

Смерть
После 1885
Якушкино, Чебсарский район, Северный край
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