Сухарев Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1866
Новгородской губернии, Череповецкого уезда, Починковской волости.
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Шилова Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Сухарева Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885