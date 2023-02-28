Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Федоровна

Прасковья Федоровна

avatar

Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Филлипович

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Урван Федорович

Отец ребёнка: Федор Филлипович

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Филлипович

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
После 1885
Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close