Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Филлипович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Урван Федорович
Отец ребёнка: Федор Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Филлипович
Смерть
После 1885