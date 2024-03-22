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Федот (Матвей) Степанов

Место рождения

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1710 по 1715 ст.

Дата смерти

С 1782 по 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1681 по 1688 г.р.

Мать

1687 г.р.

Жена

С 1721 по 1725 г.р.

Дети

С 1740 по 1745 г.р.
С 1748 по 1751 г.р.
1750 г.р.
1756 г.р.
С 1757 по 1760 г.р.

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710 по 1715 ст.

Отец: Степан Григорьев

Мать: Агафья Ларионова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
1781 ИР Федот Степанов ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.853. 569об.570 №139/465М 1780 ИР Федот Степанов ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.816. Л.303об.304 №146/484М
Рождение ребёнка
С 1740 по 1745 ст.

Сын: Фока Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1748 по 1751 ст.

Сын: Сергей Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Мавра Федотова

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Ещё нет в 1756 ИР Ф.1200. Оп.2. Д.222. Л.175об.176 Появляется в 1763 ИР ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.443. Л.673об.674 сразу 9 лет
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.

Сын: Данила Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захарова

Смерть
С 1782 по 1795 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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