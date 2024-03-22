Федот (Матвей) Степанов
Место рождения
Дата рожденияС 1710 по 1715 ст.
Дата смертиС 1782 по 1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710 по 1715 ст.
Отец: Степан Григорьев
Мать: Агафья Ларионова
1781 ИР Федот Степанов ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.853. 569об.570 №139/465М 1780 ИР Федот Степанов ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.816. Л.303об.304 №146/484М
Рождение ребёнка
С 1740 по 1745 ст.
Сын: Фока Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
С 1748 по 1751 ст.
Сын: Сергей Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Мавра Федотова
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Ещё нет в 1756 ИР Ф.1200. Оп.2. Д.222. Л.175об.176 Появляется в 1763 ИР ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.443. Л.673об.674 сразу 9 лет
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.
Сын: Данила Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захарова
Смерть
С 1782 по 1795 ст.