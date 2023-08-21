Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1721 по 1725 ст.

Дата смерти

До 1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1710 по 1715 г.р.

Дети

С 1740 по 1745 г.р.
С 1748 по 1751 г.р.
1750 г.р.
1756 г.р.
С 1757 по 1760 г.р.

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1721 по 1725 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1740 по 1745 ст.

Сын: Фока Федотов

Отец ребёнка: Федот Степанов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1748 по 1751 ст.

Сын: Сергей Федотов

Отец ребёнка: Федот Степанов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Мавра Федотова

Отец ребёнка: Федот Степанов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Степанов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Ещё нет в 1756 ИР Ф.1200. Оп.2. Д.222. Л.175об.176 Появляется в 1763 ИР ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.443. Л.673об.674 сразу 9 лет
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.

Сын: Данила Федотов

Отец ребёнка: Федот Степанов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Степанов

Смерть
До 1780
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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