Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1721 по 1725 ст.
Дата смертиДо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1740 по 1745 ст.
Сын: Фока Федотов
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
С 1748 по 1751 ст.
Сын: Сергей Федотов
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Мавра Федотова
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Степанов
Ещё нет в 1756 ИР Ф.1200. Оп.2. Д.222. Л.175об.176 Появляется в 1763 ИР ГАЯО Ф.1200. Оп.2. Д.443. Л.673об.674 сразу 9 лет
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.
Сын: Данила Федотов
Отец ребёнка: Федот Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Степанов
Смерть
До 1780