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Моденов Иван Михайлович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Моденов Михаил Григорьевич

Мать: Моденова Ефросинья Ильинична

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Моденов Александр Иванович

Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Моденов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Моденов Василий Иванович

Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моденова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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