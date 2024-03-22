Моденов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1854
Сын: Моденов Александр Иванович
Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Моденова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моденова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно