Мишенёва (Ковальчук) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенёва (Ковальчук) Оксана

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Место рождения

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.02.1977

Дата смерти

25.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1977

Отец: Корчагин Анатолий

Мать: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.01.1997

Сын: Мишенёв Артем

Отец ребёнка: Мишенёв Рома

Рождение ребёнка
13.08.2004

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Мишенёв Рома

Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенёв Рома

Смерть
25.05.2019
Пыщуг, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
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