Мишенёва (Ковальчук) Оксана
Место рождения
Дата рождения13.02.1977
Дата смерти25.05.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1977
Рождение ребёнка
29.01.1997
Сын: Мишенёв Артем
Отец ребёнка: Мишенёв Рома
Рождение ребёнка
13.08.2004
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Мишенёв Рома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишенёв Рома
Смерть
25.05.2019
Пыщуг, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно