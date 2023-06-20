Корчагин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1977

Дочь: Мишенёва Оксана

Мать ребёнка: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.05.1988

Дочь: Гайбалова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна

Россия
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