Корчагин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1977
Дочь: Мишенёва Оксана
Мать ребёнка: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.05.1988
Дочь: Гайбалова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна
Россия