Мишенёв Рома
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974
Отец: Мишенёв ?
Мать: Мишенёва Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.01.1997
Сын: Мишенёв Артем
Мать ребёнка: Мишенёва Оксана
Рождение ребёнка
13.08.2004
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Мишенёва Оксана
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишенёва Оксана