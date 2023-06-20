Мишенёв Рома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенёв Рома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974

Отец: Мишенёв ?

Мать: Мишенёва Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.01.1997

Сын: Мишенёв Артем

Мать ребёнка: Мишенёва Оксана

Рождение ребёнка
13.08.2004

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Мишенёва Оксана

Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишенёва Оксана

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