Солодовников Фокей Родионович
Место рождения
Дата рождения22.06.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1853
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Варвара Фокеевна
Мать ребёнка: Солодовников Александра Фёдоровна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
08.12.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно