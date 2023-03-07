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Солодовников Фокей Родионович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

22.06.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1853

Отец: Солодовников Родион Афонасьевич

Мать: Солодовников Февронья (жена Родиона)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Варвара Фокеевна

Мать ребёнка: Солодовников Александра Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
08.12.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Александра Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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