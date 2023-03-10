Солодовников Февронья (жена Родиона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Февронья (жена Родиона)

Солодовников Февронья (жена Родиона)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Родион Афонасьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Солодовников) Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Солодовников Родион Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.06.1853

Сын: Солодовников Фокей Родионович

Отец ребёнка: Солодовников Родион Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.