Солодовников Родион Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Родион Афонасьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Солодовников Афонасий Сергеевич

Мать: Солодовников Матрёна (жена Афонасия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Февронья (жена Родиона)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Солодовников) Ирина Родионовна

Мать ребёнка: Солодовников Февронья (жена Родиона)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.06.1853

Сын: Солодовников Фокей Родионович

Мать ребёнка: Солодовников Февронья (жена Родиона)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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