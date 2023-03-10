Солодовников Родион Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Солодовников) Ирина Родионовна
Мать ребёнка: Солодовников Февронья (жена Родиона)
Рождение ребёнка
22.06.1853
Сын: Солодовников Фокей Родионович
Мать ребёнка: Солодовников Февронья (жена Родиона)
Смерть
Неизвестно