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Серкова Акулина Михайловна

Место рождения

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.06.1927

Дата смерти

17.05.2017

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927

Отец: Пальгин Михаил Егорович

Мать: Пальгина Федора Ивановна

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серков Василий Ильич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серков Василий Ильич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серков Василий Ильич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серков Василий Ильич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серков Василий Ильич

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.05.2017

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