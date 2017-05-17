Серкова Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.06.1927
Дата смерти17.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927
Отец: Пальгин Михаил Егорович
Мать: Пальгина Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серков Василий Ильич
Рождение ребёнка
25.07.1949
Рождение ребёнка
05.04.1951
Рождение ребёнка
19.06.1954
Рождение ребёнка
02.11.1957
Смерть
17.05.2017