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Пальгина Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

30.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгин Михаил Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Пальгин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Пальгин Михаил Егорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: Серкова Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Пальгин Михаил Егорович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.08.1981
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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