Пальгина Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти30.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1918
Отец ребёнка: Пальгин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: Серкова Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Пальгин Михаил Егорович
Смерть
30.08.1981